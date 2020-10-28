На Украине назвали главные причины крушения Ан-26

Правительство Украины назвало основные причины крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 25 сентября в Харьковской области.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Как заявил глава соответствующей комиссии, вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, самолёт потерпел крушение по целому ряду причин.

«Первым опасным фактором, именно который спровоцировал событие, что в дальнейшем привело к катастрофе самолёта, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя», — сказал он.

Отмечается, что причинами авиакатастрофы по результатам расследования правительственной комиссией в итоге стали: взлёт конвейером (выполнялся шестой полёт подряд); отказ системы управления двигателя; нарушение плановой таблицы полётов; системные нарушения правил выполнения полётов; недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП.

Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.