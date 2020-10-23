Глава МИД Азербайджана обсудил с Помпео в США ситуацию в Карабахе

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита в Вашингтон встретился с госсекретарём США Майком Помпео и обсудил с ним ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в азербайджанском ведомстве.
Глава МИД Азербайджана обсудил с Помпео в США ситуацию в Карабахе
  • Reuters

«Министр обсудил с коллегой последнюю ситуацию в армяно-азербайджанском нагорнокарабахском конфликте, предоставил подробную информацию о деструктивной политике армянской стороны, целенаправленном обстреле мирного населения Азербайджана, массовой вербовке наёмников и террористов из-за границы и других вопросах», — цитирует пресс-службу МИД Азербайджана РИА Новости.

Байрамов и Помпео также обсудили вопросы двусторонних отношений стран.

Ранее дипломаты России и Армении выступили за вывод из Карабаха боевиков из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, опроверг заявления об участии в боях в Нагорном Карабахе на стороне Баку наёмников.

Азербайджан и Армения объявили временное гуманитарное перемирие с 00:00 18 октября. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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