В НАТО призвали закончить бои в Карабахе и найти мирное решение

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НАТО призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе к возобновлению мирных переговоров и прекращению огня. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном.
В НАТО призвали закончить бои в Карабахе и найти мирное решение
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«НАТО глубоко озабочено продолжительными нарушениями прекращения огня, которые приводят к гибели людей. Для НАТО важно, чтобы закончились боевые действия и было найдено мирное решение», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить нагнетать конфронтационную риторику по Нагорному Карабаху.

Как отмечал госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон призывает Азербайджан и Армению выполнять договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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