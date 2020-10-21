В НАТО призвали закончить бои в Карабахе и найти мирное решение

НАТО призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе к возобновлению мирных переговоров и прекращению огня. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном.

«НАТО глубоко озабочено продолжительными нарушениями прекращения огня, которые приводят к гибели людей. Для НАТО важно, чтобы закончились боевые действия и было найдено мирное решение», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить нагнетать конфронтационную риторику по Нагорному Карабаху.

Как отмечал госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон призывает Азербайджан и Армению выполнять договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе.