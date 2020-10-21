В НАТО призвали закончить бои в Карабахе и найти мирное решение
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«НАТО глубоко озабочено продолжительными нарушениями прекращения огня, которые приводят к гибели людей. Для НАТО важно, чтобы закончились боевые действия и было найдено мирное решение», — сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить нагнетать конфронтационную риторику по Нагорному Карабаху.
Как отмечал госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон призывает Азербайджан и Армению выполнять договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе.