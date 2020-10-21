Помпео проведёт переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение провести 23 октября переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Речь идёт о сложной ситуации «на земле… Это сложная дипломатическая ситуация. Наш взгляд, как и взгляд практически всех европейских стран, по-прежнему заключается в том, что правильный путь вперёд — это прекратить конфликт, заявить им о необходимости обеспечить деэскалацию», — цитирует ТАСС Помпео.

Как подчеркнул дипломат, никакие страны «не должны вмешиваться, подливая масла в огонь этого конфликта», а также не должны предоставлять оружейные системы и поддержку.

«И затем, на том этапе, дипломатическое решение будет приемлемо для всех, потенциально может быть достигнуто», — подчеркнул он.

Он добавил, что об этом будет говорить с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Ранее в Баку сообщили, что глава МИД Азербайджана 23 октября встретится в Вашингтоне с Помпео и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, в Армении заявляли, что министр иностранных дел собирается посетить США.