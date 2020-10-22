В Совфеде оценили заявление СНБО Украины об угрозе нападения России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об угрозе военной эскалации со стороны России в ближайшие месяцы.
В Совфеде оценили заявление СНБО Украины об угрозе нападения России
  • Reuters

«На Украине собрали каких-то странных политиков... Данилов уже делает не первое такое «оригинальное» заявление. Заявление, которое носит обычно антироссийский, русоненавистнический, я бы даже сказал, характер», — пояснил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что на Украину «никто не собирается нападать».

«Конечно, Россия не будет предпринимать какие-то шаги по военной эскалации или по какому-то конфликту с Украиной. Данилов демонстрирует, что он на своей должности не случайно, что он на страже интересов Украины», — заключил парламентарий.

Ранее Данилов заявил об угрозе военной эскалации со стороны России в ближайшие месяцы.

Телеканал «112 Украина» указывает, что, говоря о непосредственном военном вмешательстве, он заявил: «Если Путин на это решится, то он будет иметь очень мощный отпор от украинского войска».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить