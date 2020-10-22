В Совфеде оценили заявление СНБО Украины об угрозе нападения России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об угрозе военной эскалации со стороны России в ближайшие месяцы.

«На Украине собрали каких-то странных политиков... Данилов уже делает не первое такое «оригинальное» заявление. Заявление, которое носит обычно антироссийский, русоненавистнический, я бы даже сказал, характер», — пояснил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что на Украину «никто не собирается нападать».

«Конечно, Россия не будет предпринимать какие-то шаги по военной эскалации или по какому-то конфликту с Украиной. Данилов демонстрирует, что он на своей должности не случайно, что он на страже интересов Украины», — заключил парламентарий.

Ранее Данилов заявил об угрозе военной эскалации со стороны России в ближайшие месяцы.

Телеканал «112 Украина» указывает, что, говоря о непосредственном военном вмешательстве, он заявил: «Если Путин на это решится, то он будет иметь очень мощный отпор от украинского войска».