Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку проекта «деоккупации» Крыма

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку и готовность принять участие в проекте «Крымская платформа», который ставит своей задачей возвращение Крыма в состав Украины.

«Я также пригласил Турцию присоединиться к нашему проекту «Крымская платформа» — это инструмент консолидации международных партнёров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова», — сказал он в ходе совместного брифинга с Эрдоганом.

Зеленский выразил турецкому лидеру благодарность «за готовность поддержать этот проект и принимать в нём активное участие».

Ранее в Киеве заявляли, что Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию 16 октября планирует провести встречу с Эрдоганом.

Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским 16 октября заявил, что Турция не признаёт и никогда не будет признавать «аннексию» Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.