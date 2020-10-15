Зеленский намерен встретиться с Эрдоганом в Турции 16 октября

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию 16 октября планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба украинского лидера.

«16 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул). Во время визита состоится встреча главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в пресс-релизе.

В рамках переговоров двух лидеров планируется обсуждение двусторонних вопросов и подписание ряда соглашений.

В июле Зеленский договорился с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, который находился с визитом в Киеве, проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.