В Киргизии назначили нового главу Госкомитета нацбезопасности

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров назначил нового главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, сообщили в пресс-службе премьера.

«Сегодня назначили Камчыбека Ташиева на пост главы ГКНБ», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее Жапаров заявил, что процесс передачи власти в Киргизии завершился мирным путём.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке.

Спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев отказался от исполнения президентских полномочий, после чего Жапаров объявил на митинге, что полномочия президента перешли к нему.