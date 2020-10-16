В Киргизии назначили нового главу Госкомитета нацбезопасности

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Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров назначил нового главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, сообщили в пресс-службе премьера.
В Киргизии назначили нового главу Госкомитета нацбезопасности
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Сегодня назначили Камчыбека Ташиева на пост главы ГКНБ», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее Жапаров заявил, что процесс передачи власти в Киргизии завершился мирным путём.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке

Спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев отказался от исполнения президентских полномочий, после чего Жапаров объявил на митинге, что полномочия президента перешли к нему.

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