В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск

У российских правоохранительных органов нет претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, объявление её в розыск связано с союзническими обязательствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет и проблем с госпожой Тихановской нет. Но у нас есть достаточно чёткие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, здесь действует «абсолютно чёткий юридический алгоритм».

Он напомнил, что МВД ранее уже давало соответствующие разъяснения.

7 октября стало известно, что Тихановскую объявили в розыск в России. Как указали в МВД, база разыскиваемых лиц формируется на основании соглашений, заключённых в рамках СНГ.

Позднее Следственный комитет Белоруссии подтвердил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.