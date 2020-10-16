В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск

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У российских правоохранительных органов нет претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, объявление её в розыск связано с союзническими обязательствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали объявление Тихановской в розыск
  • Reuters

«У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет и проблем с госпожой Тихановской нет. Но у нас есть достаточно чёткие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, здесь действует «абсолютно чёткий юридический алгоритм».

Он напомнил, что МВД ранее уже давало соответствующие разъяснения. 

7 октября стало известно, что Тихановскую объявили в розыск в России. Как указали в МВД, база разыскиваемых лиц формируется на основании соглашений, заключённых в рамках СНГ.

Позднее Следственный комитет Белоруссии подтвердил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

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