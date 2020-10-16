СК Белоруссии подтвердил возбуждение дела против Тихановской

Следственный комитет Белоруссии подтвердил, что экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение СК, опубликованное в Telegram-канале.

«В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённым с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет», — заявили в СК.

В сообщении указывается, что также белорусское следствие получило доказательство совершения отдельными членами координационного совета оппозиции действий, «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.

13 октября Тихановская заявила, что предъявляет ультиматум властям Белоруссии. В ультиматуме говорилось в том числе, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен в течение 13 дней подать в отставку.