Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке
Депутаты в парламенте Киргизии проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения в Бишкеке, введённого 13 октября, передаёт РИА Новости.
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Решение было принято единогласно.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.
Спикер парламента Киргизии отказался от исполнения президентских полномочий, и они перешли премьер-министру страны Садыру Жапарову.
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