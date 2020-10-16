Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке

Депутаты в парламенте Киргизии проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения в Бишкеке, введённого 13 октября, передаёт РИА Новости.

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Решение было принято единогласно. Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Спикер парламента Киргизии отказался от исполнения президентских полномочий, и они перешли премьер-министру страны Садыру Жапарову.