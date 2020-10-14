Лавров заявил о несогласии России с позицией Турции по Карабаху

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Россия не согласна с позицией Турции относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью радио Sputnik, «Комсомольской правде» и «Говорит Москва» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил о несогласии России с позицией Турции по Карабаху
  • РИА Новости

«Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую, собственно, несколько раз и президент (Азербайджана. — RT) Алиев высказывал, здесь никакого секрета нет», — сказал министр.

По его словам, «заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить».

Кроме того, он отметил, что Россия никогда не говорила, что Турция является стратегическим союзником, но это очень тесный партнёр.

«Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника, это партнёр, очень тесный», — добавил он.

Как заявил Лавров, на многих направлениях это партнёрство имеет стратегический характер.

«Мы работаем в Сирии, мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис. Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать», — добавил он.

В конце сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об «армянской оккупации» Карабаха, призвав освободить «оккупированные земли Азербайджана». 

Глава государства отмечал, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку. 

Как отмечали в МИД России, воинственные заявления и действия третьих сторон по Карабаху могут спровоцировать эскалацию.

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