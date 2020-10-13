На Украине рассказали о продолжающейся подземной забастовке горняков

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что более 20 горняков в Днепропетровской области уже 41-й день протестуют под землёй.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Шахта «Октябрьская». Ситуация стабильно критическая. 21 горняк остаётся под землёй в знак протеста против низкой оплаты труда и при этом в беспрецедентно опасных условиях труда. 41 сутки в подземелье. Центральная власть молчит, наблюдает», — написал он.

Ранее протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту.

3 сентября 29 горняков шахты «Октябрьская» в Кривом Роге устроили забастовку под землёй. Позднее их поддержали горняки шахт «Родина», «Гвардейская» и «Терновская».