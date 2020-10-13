На Украине рассказали о продолжающейся подземной забастовке горняков
- РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Шахта «Октябрьская». Ситуация стабильно критическая. 21 горняк остаётся под землёй в знак протеста против низкой оплаты труда и при этом в беспрецедентно опасных условиях труда. 41 сутки в подземелье. Центральная власть молчит, наблюдает», — написал он.
Ранее протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту.
3 сентября 29 горняков шахты «Октябрьская» в Кривом Роге устроили забастовку под землёй. Позднее их поддержали горняки шахт «Родина», «Гвардейская» и «Терновская».