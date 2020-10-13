В Азербайджане ответили на обвинения в применении запрещённого оружия

Бывший дипломат, генеральный исполнительный директор Международного центра Низами Гянджеви Эльнур Алиев в беседе с RT прокомментировал обвинения в применении Азербайджаном запрещённого вооружения в Нагорном Карабахе.

«Это неправда. Если вы посмотрите на Азербайджан и Армению — нас нельзя сравнивать, как в плане экономики, так и в плане военной мощи. Думаю, что таким образом Республика Армения пытается оправдать свои потери на поле боя. Азербайджан — это сильная страна, нефте- и газодобывающая страна, за последние 30 лет мы выстроили очень сильную армию. Продолжая переговорный процесс, Азербайджан всегда ясно давал понять, что мы можем решить этот вопрос военным путём, но хотим мирного урегулирования. И предупреждали армянскую сторону, что хотим возвратить Азербайджану то, что законно ему принадлежит в плане территориальной целостности», — отметил он.

Алиев считает, что международное сообщество «не заинтересовано восстановить справедливость в регионе».

По его словам, Азербайджан решил, что «должен сам привести регион в соответствие с международным правом и сам восстановить справедливость».

Ранее президент Армении Армен Саркисян в интервью RT отреагировал на нарушения перемирия в Карабахе.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чём договорились обе стороны по итогам встречи в Москве.

Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

Позднее обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.