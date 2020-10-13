Президент Армении отреагировал на нарушение перемирия в Карабахе

Нарушения перемирия в Нагорном Карабахе определённо есть, всем сторонам необходимо приложить усилия, чтобы это пресечь. Об этом в интервью RT заявил президент Армении Армен Саркисян.

«Нарушения определённо есть. И насколько я понимаю, если одна сторона нарушает этот режим, другая отвечает, и всё это возвращается, всё возвращается к тому, кто начал первым», — сказал он.

Как подчеркнул глава государства, к сожалению, сразу же после объявления о прекращении огня «был обстрелян Степанакерт».

«И я говорю в том числе об обстреле гражданских. В данном случае не следует забывать, кто начал этот этап войны. Это явно сделала азербайджанская сторона, а не народ нагорнокарабахской республики Арцах», — добавил президент.

По его словам, прискорбно, что нарушения режима прекращения огня есть.

«И я считаю, что всем сторонам нужно приложить немало усилий, чтобы это пресечь. И конечно, очень и очень важно наличие механизма верификации, чтобы устанавливать, кто нарушает режим прекращения огня. Делать это можно различными путями: на международном уровне, с использованием технологий, но такой механизм должен быть, потому что, пока не будет в полной мере установлен режим прекращения огня, ни одна из сторон не сможет воспользоваться его гуманитарной составляющей», — добавил он.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чём договорились обе стороны по итогам встречи в Москве.

Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

Позднее обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Полное интервью с президентом Армении читайте на сайте RT в скором времени.