В Бишкеке рассказали об обстановке в городе

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В ГУВД Бишкека рассказали о текущей ситуации в столице Киргизии.
В Бишкеке рассказали об обстановке в городе
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«Каких-либо проявлений и фактов нарушения общественного порядка и посягательств на частное и государственное имущество выявлено и обнаружено не было. Комендантский час ночью прошёл тихо и спокойно», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент безопасность в городе обеспечивают сотрудники бишкекской и патрульной милиции, солдаты вооружённых сил и добровольные народные дружины.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввёл режим чрезвычайного положения на территории Бишкека.

10 октября сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. 

9 октября на площади Ала-Тоо в Бишкеке произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и нового премьер-министра страны Садыра Жапарова.

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