Президент Киргизии повторно ввёл режим ЧП в Бишкеке

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввёл режим чрезвычайного положения на территории Бишкека. Об этом информирует пресс-служба киргизского лидера.
Президент Киргизии повторно ввёл режим ЧП в Бишкеке
  • Reuters

«Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек повторно вводится режим чрезвычайного положения», — заявили в пресс-службе.

В сообщении указывается, что это решение принято в связи с тем, что парламент в течение трёх дней не рассмотрел вопрос о ранее введённом режиме ЧП в Бишкеке.

Ранее комендант Бишкека предложил продлить режим ЧП в городе.

9 октября президент Киргизии подписал указ, предполагающий введение режима чрезвычайного положения на территории Бишкека.

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