Президент Киргизии повторно ввёл режим ЧП в Бишкеке
- Reuters
«Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек повторно вводится режим чрезвычайного положения», — заявили в пресс-службе.
В сообщении указывается, что это решение принято в связи с тем, что парламент в течение трёх дней не рассмотрел вопрос о ранее введённом режиме ЧП в Бишкеке.
Ранее комендант Бишкека предложил продлить режим ЧП в городе.
9 октября президент Киргизии подписал указ, предполагающий введение режима чрезвычайного положения на территории Бишкека.