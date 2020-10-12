Комендант Бишкека предложил продлить режим ЧП в городе

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Комендант Бишкека предложил продлить режим ЧП на территории города. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента страны.
Комендант Бишкека предложил продлить режим ЧП в городе
  • Reuters
  • © Mariya Gordeyeva

Отмечается, что 12 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков провёл совещание с участием руководства силовых структур, в котором в том числе принял участие замглавы МВД, комендант Алмазбек Орозалиев.

В ходе совещания комендант сообщил, что с момента введения режима ЧП на территории Бишкека значительно сократились преступность и количество правонарушений.

«Но в то же время со стороны жителей Бишкека поступают настоятельные просьбы, в связи с чем для дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации Алмазбек Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы», — заявили в пресс-службе.

9 октября президент Киргизии подписал указ, предполагающий введение режима чрезвычайного положения на территории Бишкека.

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