Лавров: Турция поддержала договорённости Армении и Азербайджана
- РИА Новости
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
«Подчеркну, что президент Алиев приветствовал достижение московских договорённостей в ходе нашей ночной работы. Я, кстати, связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавошоглу, информировал его о том, что мы рассчитываем на поддержку наших усилий, и в воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена», — сказал Лавров.
Он добавил, что «теперь, как говорится, дело за малым».
«Надо, чтобы он заработал реальной жизнью. Этим сейчас и занимаемся», — сказал Лавров.
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе по итогам встречи в Москве согласились объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября.
Как отмечал Лавров, договорённости соблюдаются не в полной мере.
Турецкий МИД также подчеркнул, что перемирие «является важным первым шагом», однако оно «не заменит окончательного решения».