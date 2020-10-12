Лавров: Турция поддержала договорённости Армении и Азербайджана

Турция поддержала достижение московских договорённостей между Арменией и Азербайджаном по перемирию в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

«Подчеркну, что президент Алиев приветствовал достижение московских договорённостей в ходе нашей ночной работы. Я, кстати, связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавошоглу, информировал его о том, что мы рассчитываем на поддержку наших усилий, и в воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена», — сказал Лавров.

Он добавил, что «теперь, как говорится, дело за малым».

«Надо, чтобы он заработал реальной жизнью. Этим сейчас и занимаемся», — сказал Лавров.

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе по итогам встречи в Москве согласились объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября.

Как отмечал Лавров, договорённости соблюдаются не в полной мере.

Турецкий МИД также подчеркнул, что перемирие «является важным первым шагом», однако оно «не заменит окончательного решения».