Лавров заявил о неполном соблюдении прекращения огня в Карабахе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве, соблюдаются не в полной мере.
Лавров заявил о неполном соблюдении прекращения огня в Карабахе
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом он сказал в начале переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. 

Он напомнил, что в Москве на прошлой неделе прошли переговоры руководителей МИД России, Армении и Азербайджана.

Лавров отметил, что была достигнута важная договорённость по инициативе президента России Владимира Путина.

«Мы видим, что эта договорённость пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе согласились объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября.

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