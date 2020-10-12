Лавров заявил о неполном соблюдении прекращения огня в Карабахе
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Об этом он сказал в начале переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
Он напомнил, что в Москве на прошлой неделе прошли переговоры руководителей МИД России, Армении и Азербайджана.
Лавров отметил, что была достигнута важная договорённость по инициативе президента России Владимира Путина.
«Мы видим, что эта договорённость пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе согласились объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября.