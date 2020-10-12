Лавров заявил о неполном соблюдении прекращения огня в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве, соблюдаются не в полной мере.

Об этом он сказал в начале переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Он напомнил, что в Москве на прошлой неделе прошли переговоры руководителей МИД России, Армении и Азербайджана.

Лавров отметил, что была достигнута важная договорённость по инициативе президента России Владимира Путина.

«Мы видим, что эта договорённость пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе согласились объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября.