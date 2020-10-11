Двоим арестованным после встречи с Лукашенко изменили меру пресечения
- Reuters
«Как стало известно, директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому сегодня была изменена мера пресечения», — заявили в эфире телеканала.
Как отмечает РИА Новости, затем были показаны кадры, на которых видно, что Воскресенский стоит на улице.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями координационного совета и объединённого штаба оппозиции. Было опубликовано видео со встречи.