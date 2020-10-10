В Степанакерте сообщили об обстрелах после введения режима перемирия между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает ТАСС, было слышно десять взрывов. В Степанакерте включена сирена воздушной тревоги.

Как сообщает Интерфакс, в Минобороны Азербайджана заявляют об обстреле города Тертер.

Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.

В администрации президента Азербайджана также подтвердили факт того, что огонь прекращён.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.