В Степанакерте сообщили об обстрелах
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, было слышно десять взрывов. В Степанакерте включена сирена воздушной тревоги.
Как сообщает Интерфакс, в Минобороны Азербайджана заявляют об обстреле города Тертер.
Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.
В администрации президента Азербайджана также подтвердили факт того, что огонь прекращён.
10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.