В Степанакерте сообщили об обстрелах

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В Степанакерте сообщили об обстрелах после введения режима перемирия между Арменией и Азербайджаном.
В Степанакерте сообщили об обстрелах
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, было слышно десять взрывов. В Степанакерте включена сирена воздушной тревоги.

Как сообщает Интерфакс, в Минобороны Азербайджана заявляют об обстреле города Тертер.

Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается. 

В администрации президента Азербайджана также подтвердили факт того, что огонь прекращён.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

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