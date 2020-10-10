Посольство России в Латвии выразило протест в связи с депортацией Норвинда

Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда.

«Выражаем самый решительный протест в связи со скоропалительной депортацией российского гражданина, военного пенсионера, бывшего председателя совета Общелатвийского общества ветеранов В.С. Норвинда. С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьёзными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Ранее латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил о высылке в Россию главы латвийского общества военных ветеранов Владимира Норвинда.

Отмечается, что формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина.

Сообщалось, что он был госпитализирован в Риге из-за проблем с сердцем.

В России Норвинд попал в руки медиков.