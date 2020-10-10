В ОДКБ оценили идею международного участия в ситуации в Карабахе

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в беседе с RT рассказал, как в ОДКБ относятся к роли международного участия в конфликте в Нагорном Карабахе.
В ОДКБ оценили идею международного участия в ситуации в Карабахе
  • РИА Новости

«Расширение участников вот этих событий — оно идёт не на пользу урегулированию ситуации, деэскалации конфликта. Поэтому мы приветствуем участие тех стран, которые входят в Минскую группу ОБСЕ, и в рамках тех полномочий, которые предоставлены этой Минской группой ОБСЕ. Ну прежде всего, конечно, сопредседателем этой Минской группы ОБСЕ, того мандата, который есть», — сказал Зась.

Он отметил, что вовлечение других сторон в этот конфликт ОДКБ считает контрпродуктивным.

«Если Турция действует в рамках того мандата Минской группы ОБСЕ, то она имеет на всё это полное право. Если её действия выходят за те рамки, то, конечно, мы не приветствуем это», — подчеркнул Зась.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

Как считают в МИД Турции, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе «не заменит решения проблемы» в регионе.

По словам помощника азербайджанского президента Хикмета Гаджиева, в Азербайджане ожидают «более активного участия Турции» в процессе урегулирования карабахского конфликта.

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