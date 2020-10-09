В Госдуме оценили планы Украины выйти из ещё одного соглашения СНГ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал подготовку правительством Украины законопроекта о выходе из очередного соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества независимых государств (СНГ).

По мнению парламентария, подобное намерение стоит рассматривать как повод для дальнейшего развития информационных войн между Россией и Украиной.

«Вектор понятен: речь идёт о том, чтобы вписаться в общую тенденцию, задаваемую большей частью ведущих украинских политиков. Этот вектор нацелен на разрыв отношений с Россией, на постоянное доказательство через антироссийские шаги верности так называемому европейскому выбору», — считает Новиков.

Возможность выхода Украины из данного соглашения в рамках СНГ депутат назвал очередным шагом по отдалению Украины от общего пространства СНГ.

«С точки зрения практических последствий, если это будет поддержано большинством в Верховной раде, то это действительно будет ещё одним шагом на пути изъятия Украины из неких ранее вырабатывавшихся правил в рамках СНГ», — отметил он.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Украина намерена выйти из Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.