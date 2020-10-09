Украина выходит из ещё одного соглашения СНГ
«Украина выходит из соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией... Прочь от Москвы!» — написал он в Telegram-канале.
В августе Украина вышла из соглашений о сотрудничестве в области культуры, подготовки и повышения квалификации военных кадров для пограничных войск, а также из договора о создании Совета по культурному сотрудничеству государств — участников СНГ.
Кроме того, Киев разорвал ещё семь договоров в рамках СНГ.