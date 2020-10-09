Украина выходит из ещё одного соглашения СНГ

Правительство Украины подготовило законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с незаконной миграцией, сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Украина выходит из соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией... Прочь от Москвы!» — написал он в Telegram-канале.

В августе Украина вышла из соглашений о сотрудничестве в области культуры, подготовки и повышения квалификации военных кадров для пограничных войск, а также из договора о создании Совета по культурному сотрудничеству государств — участников СНГ.

Кроме того, Киев разорвал ещё семь договоров в рамках СНГ.