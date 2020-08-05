Украина покинула очередное соглашение в рамках СНГ

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Украина покинула Соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств — участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.
Украина покинула очередное соглашение в рамках СНГ

Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду, 5 августа.

Отмечается, что кабмин без обсуждения принял решение о выходе из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Ранее Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. Также Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом.

22 июня в Киеве заявляли, что Украина продолжает ревизию договорной базы с Россией. 

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