Украина покинула очередное соглашение в рамках СНГ

Украина покинула Соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств — участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в среду, 5 августа.

Отмечается, что кабмин без обсуждения принял решение о выходе из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Ранее Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. Также Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом.

22 июня в Киеве заявляли, что Украина продолжает ревизию договорной базы с Россией.