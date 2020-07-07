Украина вышла из ещё одного соглашения СНГ

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) по указу президента страны Владимира Зеленского.

«Постановляю... Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Также Зеленский поручил МИД Украины сообщить о выходе Украины из соглашения исполнительному комитету СНГ.

22 июня заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина продолжает ревизию договорной базы с Россией.

В ноябре 2019 года Украина вышла из соглашения об улучшении расчётов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств.