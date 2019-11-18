Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения об улучшении расчётов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны.

«В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины постановляю: выйти из соглашения..., принятого в Ташкенте 15 мая 1992 года», — говорится в тексте.

Документ датирован 18 ноября.

Ранее в украинском МИД заявили, что продолжают работу по пересмотру и отмене договоров с Россией.

Ведомство пообещало дальнейшую инвентаризацию договорно-правовой базы и прекращение действия тех документов, которые не отвечают интересам Киева.

Данный процесс начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.