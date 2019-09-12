МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
- РИА Новости
«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась», — сообщили агентству «Украинские новости».
В МИД подчеркнули, что продолжительность процесса вызвана необходимостью соблюдения всех процедур и процессом формирования органов госвласти после выборов.
В ведомстве пообещали дальнейшую инвентаризацию договорно-правовой базы и прекращение действия тех документов, которые больше не отвечают интересам Киева.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что после инаугурации Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений.
Данный процесс начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.