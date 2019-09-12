МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
  • РИА Новости

«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась», — сообщили агентству «Украинские новости».

В МИД подчеркнули, что продолжительность процесса вызвана необходимостью соблюдения всех процедур и процессом формирования органов госвласти после выборов.

В ведомстве пообещали дальнейшую инвентаризацию договорно-правовой базы и прекращение действия тех документов, которые больше не отвечают интересам Киева.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что после инаугурации Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений.

Данный процесс начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить