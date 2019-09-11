«Коммерсантъ»: Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

После вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

По информации газеты, в последний раз Украина информировала о планах расторгнуть двусторонние соглашения осенью 2018 года, однако ни один из этих договоров впоследствии не был аннулирован.

При этом последним двусторонним документом, утратившим силу, стал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года.

Аналогичная ситуация сложилась с договорами Украины в рамках СНГ.

В частности, в исполкоме организации сообщили, что с мая по июль текущего года от Киева поступило шесть уведомлений о выходе из международных договоров, которые направлялись предыдущим правительством.

«Уведомления шли от старого правительства. Не так активно, но шли. В августе—сентябре ничего уже не было», — заявил собеседник агентства.

В российском МИД, в свою очередь, объяснили данную паузу занятостью новой власти на Украине решением кадровых задач.

«Возможно, было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат (процесс денонсации.— RT), либо притормозят»,— сказал сотрудник МИД России.

Он уточнил, что дальнейшие шаги новой украинской власти по данному вопросу позволят понять перспективы для улучшения отношений двух стран.

В марте в Кремле отметили, что прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией не отвечает интересам граждан двух государств.

В декабре 2018 года Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией, объяснив данный шаг стремлением окончательно разорвать с «колониальным прошлым».