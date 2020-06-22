На Украине планируют продолжить пересмотр соглашений с Россией

Украина продолжает ревизию договорной базы с Россией. Об этом в интервью «Укринформ» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь.

«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остаётся в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Украина в будущем приостанавливать или разрывать договоры с Россией.

По его словам, украинская сторона не идёт «на радикально-эмоциональные шаги», которые могли бы навредить гражданам Украины.

«Мы не разорвали дипломатические отношения с Россией, не прекратили своё дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины до карантина свободно перемещались туда, и, находясь на территории России, имели возможность получить защиту», — пояснил он.

Как подчеркнул дипломат, если «отменить сразу все соглашения», возникнет патовая ситуация, когда не будет механизма защиты интересов украинских граждан на российской территории.

Он рассказал, что к настоящему моменту действующими «являются функциональные договоры» (частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя).

«Но мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины», — добавил он.

Осенью 2019 года газета «Коммерсантъ» писала, что после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять российской стороне уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при Петре Порошенко.