Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом пишет телеканал «112 Украина».

Как отмечается, решение приняли на заседании кабмина 8 июля.

«Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года», — приводится текст постановления.

Ранее Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

22 июня в Киеве заявляли, что Украина продолжает ревизию договорной базы с Россией.