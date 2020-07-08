Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
- РИА Новости
Как отмечается, решение приняли на заседании кабмина 8 июля.
«Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года», — приводится текст постановления.
Ранее Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.
22 июня в Киеве заявляли, что Украина продолжает ревизию договорной базы с Россией.