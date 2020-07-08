Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

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Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом пишет телеканал «112 Украина».
Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
  • РИА Новости

Как отмечается, решение приняли на заседании кабмина 8 июля.

«Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года», — приводится текст постановления.

Ранее Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. 

22 июня в Киеве заявляли, что Украина продолжает ревизию договорной базы с Россией. 

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