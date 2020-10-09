В Бишкек стягивают военнослужащих и военную технику

Короткая ссылка
Колонны военных грузовиков с военнослужащими стягиваются в столицу Киргизии.
В Бишкек стягивают военнослужащих и военную технику
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, военные были замечены с южной и западной частей города.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, предполагающий введение режима чрезвычайного положения на территории Бишкека.

9 октября бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что события, которые произошли в стране после парламентских выборов, являются «третьей революцией».

Подробнее о политической ситуации в Киргизии — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить