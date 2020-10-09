В Бишкек стягивают военнослужащих и военную технику

Колонны военных грузовиков с военнослужащими стягиваются в столицу Киргизии.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, военные были замечены с южной и западной частей города.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, предполагающий введение режима чрезвычайного положения на территории Бишкека.

9 октября бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что события, которые произошли в стране после парламентских выборов, являются «третьей революцией».

Подробнее о политической ситуации в Киргизии — в материале RT.