В Бишкек стягивают военнослужащих и военную технику
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, военные были замечены с южной и западной частей города.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, предполагающий введение режима чрезвычайного положения на территории Бишкека.
9 октября бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что события, которые произошли в стране после парламентских выборов, являются «третьей революцией».
Подробнее о политической ситуации в Киргизии — в материале RT.