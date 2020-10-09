СБУ попросила Google и Apple заблокировать ряд российских приложений

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Служба безопасности Украины обратилась к Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения, против которых Киев ввёл санкции.

«СБ инициировала блокировку запрещённых российских приложений на электронных площадках Google и Apple. СБ Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. по вопросу о распространении на их сервисах — Play Market и App Store — мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Также ведомство обратилось в МИД Украины, чтобы министерство «проинформировало иностранных партнёров», работающих на территории Украины, о «соблюдении требований действующего законодательства».

Ранее Apple уведомила ВГТРК, что удалит из каталога App Store приложения «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и новостное приложение «Вести.Ru» на территории Украины по требованию СБУ.

Также компания Apple сообщила МИА «Россия сегодня» о требовании удалить все приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store.

Российский МИД призвал администрацию Apple не идти на поводу у украинских властей и не удалять приложения российских СМИ из украинского сегмента.

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