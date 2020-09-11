Приложения ВГТРК удалят из украинского App Store по требованию СБУ

Компания Apple удалит из каталога App Store приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и новостное приложение «Вести.ру» на территории Украины. Это будет сделано по требованию Службы безопасности Украины, уточнили в ВГТРК.

«Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» а также популярного новостного приложения «Вести.ру» из каталога App Store на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины», — цитирует пресс-службу ВГТРК РИА Новости.

2 июля Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию заявил, что проверит телеканал «112 Украина» после того, как в его эфире политик «положительно оценил» инициативы российского лидера Владимира Путина в международной политике.

После этого администрация телеканала назвала проверку актом цензуры.

Также в феврале Нацсовет оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.