Приложения ВГТРК удалят из украинского App Store по требованию СБУ
- Reuters
«Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» а также популярного новостного приложения «Вести.ру» из каталога App Store на территории Украины. Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины», — цитирует пресс-службу ВГТРК РИА Новости.
2 июля Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию заявил, что проверит телеканал «112 Украина» после того, как в его эфире политик «положительно оценил» инициативы российского лидера Владимира Путина в международной политике.
После этого администрация телеканала назвала проверку актом цензуры.
Также в феврале Нацсовет оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.