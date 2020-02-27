На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»

Короткая ссылка
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
  • © newsone_tv
  • Instagram

Штраф был наложен в связи с высказываниями ведущего программы «Я так думаю» Руслана Коцабы 5 ноября 2019 года относительно вооружённого конфликта в Донбассе.

«Регулятор... признал в высказываниях... наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или её пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти», — говорится в комментарии Нацсовета Украины.

По итогам внеплановой проверки регулятор выявил, что ведущий телеканала «неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы... основанные на предрассудках и манипулировании общественным сознанием».

В частности, по мнению украинского регулятора, в телепередаче «подавалась только одна мысль» и не было показано других точек зрения, что «нарушило права зрителей на объективную информацию».

В конце декабря Нацсовет Украины по вопросам телевидения принял решение проверить телеканал «Наш» из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

В октябре Верховная рада создала следственную комиссию для расследования действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK и обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Киев в атаке на телеканалы, призывающие к миру в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить