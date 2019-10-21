В Раде обвинили главу комиссии по делу трёх телеканалов в подлоге

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала Госбюро расследований (ГБР) Украины привлечь к ответственности главу комиссии по деятельности трёх украинских телеканалов Ольгу Василевскую-Смаглюк за клевету и фальсификацию документов.

По мнению партии, при создании комиссии был совершён подлог документов.

«Василевская-Смаглюк... самовольно указала себя председателем временной следственной комиссии и членом комиссии без соответствующего представления фракции, после чего... внесла проект постановления в Верховную раду Украины для его рассмотрения и принятия», — говорится в сообщении на сайте политической силы.

После анализа проекта и сопроводительных документов в «Оппозиционной платформе — За жизнь» заключили, что предоставленные главой комиссии сведения о деятельности телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK не соответствуют действительности.

В связи с этим в партии призывают привлечь Василевскую-Смаглюк к уголовной ответственности за служебный подлог, злоупотребление властью и служебным положением, а также противодействие законной хозяйственной деятельности телеканалов.

В партии напомнили, что до избрания депутатом от «Слуги народа» Василевская-Смаглюк работала в телекомпании «Студия 1+1» и владела долей телеканала «1+1 Продакшн».

«Есть основания для вывода, что целью инициирования Василевской-Смаглюк создания ВСК является именно ликвидация телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK для устранения конкурентов из медиабизнеса, в том числе путём внедрения политических репрессий и компрометации», — заключили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Ранее глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил украинскую власть в атаке на телеканалы, призывающие к миру в Донбассе.

17 октября Верховная рада создала следственную комиссию для расследования действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK и обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.