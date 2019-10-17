Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов

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Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
  • Reuters

«Целью временной следственной комиссии является недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства», — говорится на сайте украинского парламента.

Основной задачей комиссии станет проверка обстоятельств приобретения указанных телеканалов.

Также планируется проверить сведения «относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины».

В сентябре сообщалось, что Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд, чтобы лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его.

Также совет заявил о внеплановой проверке телеканала ZIK.

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