Украинский телеканал назвал проверку Нацсоветом актом цензуры

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Администрация телеканала «112 Украина» прокомментировала решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию провести внеплановую проверку канала после того, как в его эфире глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал инициативы российского президента Владимира Путина.
Украинский телеканал назвал проверку Нацсоветом актом цензуры
  • © AFP

«Виктор Медведчук комментирует статью президента России Владимира Путина, опубликованную в американском журнале The National Interest, вызвавшую огромный резонанс и широко освещавшуюся как в мировых, так и в украинских средствах массовой информации», — сообщили на телеканале.

Там также отметили, что считают своей миссией «донесение до зрителей актуальной новостной повестки с комментариями народных депутатов, учёных и экспертов».

«В этой ситуации оцениваем действия Нацсовета как акт цензуры карательного органа власти, в очередной раз продемонстрировавшего своё предвзятое отношение к телеканалу «112 Украина», — заявил телеканал.

2 июля Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию заявил, что проверит телеканал после того, как в его эфире Медведчук «положительно оценил» инициативы Владимира Путина в международной политике.

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