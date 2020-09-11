Приложения «России сегодня» удалят из украинского App Store

Американская компания Apple уведомила МИА «Россия сегодня» о требовании Службы безопасности Украины удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, в письме, полученном от Apple, содержится «уведомление об удалении приложений агентства из украинского сегмента App Store по просьбе СБУ».

Ранее Apple уведомила ВГТРК, что удалит из каталога App Store приложения «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и новостное приложение «Вести.Ru» на территории Украины по требованию СБУ.

Союз журналистов России уведомит международные правозащитные организации о блокировке приложений.