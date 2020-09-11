В СЖР назвали цензурой решение Apple по приложениям ВГТРК на Украине

Союз журналистов России уведомит международные правозащитные организации о блокировке на Украине приложений ВГТРК в App Store. Об этом заявил глава союза Владимир Соловьёв.

«Конечно, мы выражаем сожаление. Конечно, мы эту информацию сообщим и в правозащитные, и в международные журналистские организации. Что касается Apple, App Store — это элемент цензуры. Бороться с ним крайне сложно, так как это глобальная, мощнейшая компания, которая занимается такой откровенной цензурой», — заявил он ТАСС.

Ранее Apple уведомила ВГТРК, что удалит из каталога App Store приложения «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и новостное приложение «Вести.Ru» на территории Украины по требованию СБУ.