МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

Министерство иностранных дел России призвало администрацию Apple не идти на поводу у украинских властей и не удалять приложения российских СМИ из украинского сегмента App Store.

Соответствующий комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.

В министерстве призвали администрацию компании не идти на поводу у властей Украины и не предпринимать действий, которые «фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова».

Также министерство ожидает, что профильные международные структуры и правозащитные организации дадут беспристрастную оценку вопиющему нарушению Киевом фундаментальных демократических принципов свободного распространения информации и доступа к ней.

Ранее Apple уведомила ВГТРК, что удалит из каталога App Store приложения «Россия 1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и новостное приложение «Вести.Ru» на территории Украины по требованию СБУ.

Также Apple уведомила МИА «Россия сегодня» о требовании удалить все приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store.

Союз журналистов России уведомит международные правозащитные организации о блокировке приложений.