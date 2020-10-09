МИД Азербайджана подтвердил участие в консультациях в Москве
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В сообщении МИД говорится, что 8 октября Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве и довёл до участников переговоров позицию Азербайджана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
«В связи с инициативой российской стороны министр Джейхун Байрамов 9 октября текущего года посетит Москву с рабочим визитом», — заявили в министерстве.
Ранее в Кремле сообщили, что главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Россию 9 октября на консультации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Баку и Ереван подтвердили своё участие в переговорах.
В МИД Армении заявили, что повестка консультаций в Москве будет касаться только прекращения боевых действий в Карабахе и гуманитарных вопросов.