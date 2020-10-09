Граждане России не пострадали в ходе беспорядков в Киргизии
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«Данных о пострадавших во время произошедших в Бишкеке событий гражданах России не поступало», — заявили в диппредставительстве.
Ранее Минздрав Киргизии сообщил, что число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 1 тыс. человек, более 200 из них госпитализированы.
В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста после парламентских выборов.
Подробнее о политической ситуации в Киргизии — в материале RT.