Граждане России не пострадали в ходе беспорядков в Киргизии

Российские граждане не пострадали во время произошедших в Бишкеке массовых беспорядков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства страны в Бишкеке Виктора Харченко.

«Данных о пострадавших во время произошедших в Бишкеке событий гражданах России не поступало», — заявили в диппредставительстве.

Ранее Минздрав Киргизии сообщил, что число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 1 тыс. человек, более 200 из них госпитализированы.

В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста после парламентских выборов.

Подробнее о политической ситуации в Киргизии — в материале RT.