В КЗЖ призвали обеспечить безопасность журналистов в Карабахе
- Reuters
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«Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе и позволить им свободно осуществлять журналистскую деятельность», — говорится в сообщении.
Ранее при обстреле в Карабахе пострадали три человека, в том числе российский военкор Юрий Котенок.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двое из раненных при обстреле в Карабахе журналистов получили травмы средней тяжести, ещё один находится в тяжёлом состоянии.