В КЗЖ призвали обеспечить безопасность журналистов в Карабахе

Международная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) призвала стороны нагорнокарабахского конфликта обеспечить безопасность работников СМИ в зоне боевых действий.

«Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе и позволить им свободно осуществлять журналистскую деятельность», — говорится в сообщении.

Ранее при обстреле в Карабахе пострадали три человека, в том числе российский военкор Юрий Котенок.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двое из раненных при обстреле в Карабахе журналистов получили травмы средней тяжести, ещё один находится в тяжёлом состоянии.