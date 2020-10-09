В КЗЖ призвали обеспечить безопасность журналистов в Карабахе

Короткая ссылка
Международная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) призвала стороны нагорнокарабахского конфликта обеспечить безопасность работников СМИ в зоне боевых действий.
В КЗЖ призвали обеспечить безопасность журналистов в Карабахе
  • Reuters
  • © Hayk Baghdasaryan/Photolure

«Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе и позволить им свободно осуществлять журналистскую деятельность», — говорится в сообщении.

Ранее при обстреле в Карабахе пострадали три человека, в том числе российский военкор Юрий Котенок.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двое из раненных при обстреле в Карабахе журналистов получили травмы средней тяжести, ещё один находится в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить