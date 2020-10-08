Азербайджан отозвал посла в Греции для консультаций

МИД Азербайджана вызвал своего посла в Греции для консультаций. Как заявили в Баку, такое решение принято после решения греческой стороны отозвать своего посла для консультаций.

«В рамках нового акта агрессии, совершённого Вооружёнными силами Армении против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения Министерства иностранных дел Греции информацию о прибытии иностранных граждан, в том числе греков, на оккупированные территории Азербайджана», — говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Там отметили, что было запрошено соответствующее расследование.

Ранее в Азербайджане отвергли заявления об участии иностранцев в боевых действиях в Нагорном Карабахе, при этом армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что участие в конфликте на Кавказе боевиков «конкретных террористических группировок» ставит вопрос о безопасности всего региона.

Как рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в зону конфликта устремились боевики из террористических организаций.