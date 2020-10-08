Азербайджан отозвал посла в Греции для консультаций
- Reuters
«В рамках нового акта агрессии, совершённого Вооружёнными силами Армении против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения Министерства иностранных дел Греции информацию о прибытии иностранных граждан, в том числе греков, на оккупированные территории Азербайджана», — говорится в сообщении азербайджанского МИД.
Там отметили, что было запрошено соответствующее расследование.
Ранее в Азербайджане отвергли заявления об участии иностранцев в боевых действиях в Нагорном Карабахе, при этом армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что участие в конфликте на Кавказе боевиков «конкретных террористических группировок» ставит вопрос о безопасности всего региона.
Как рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в зону конфликта устремились боевики из террористических организаций.