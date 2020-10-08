Азербайджан отозвал посла в Греции для консультаций

Короткая ссылка
МИД Азербайджана вызвал своего посла в Греции для консультаций. Как заявили в Баку, такое решение принято после решения греческой стороны отозвать своего посла для консультаций.
Азербайджан отозвал посла в Греции для консультаций
  • Reuters

«В рамках нового акта агрессии, совершённого Вооружёнными силами Армении против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения Министерства иностранных дел Греции информацию о прибытии иностранных граждан, в том числе греков, на оккупированные территории Азербайджана», — говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Там отметили, что было запрошено соответствующее расследование.

Ранее в Азербайджане отвергли заявления об участии иностранцев в боевых действиях в Нагорном Карабахе, при этом армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что участие в конфликте на Кавказе боевиков «конкретных террористических группировок» ставит вопрос о безопасности всего региона.

Как рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в зону конфликта устремились боевики из террористических организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить