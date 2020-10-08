Кабмин Киргизии поручил госорганам вести работу в обычном режиме

Правительство Киргизии поручило госорганам вести работу в обычном режиме и не покидать рабочие места.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Киргизии, такое решение было принято после совещания с руководителями структурных подразделений аппарата кабмина.

«Всем соответствующим государственным органам поручено вести работу в установленном порядке и не покидать свои рабочие места», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее Национальный банк Киргизии рекомендовал финансовым учреждениям возобновить работу с 8 октября.

В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста после парламентских выборов. 6 октября ЦИК Киргизии объявил об отмене итогов выборов.

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