Банкам Киргизии рекомендовано возобновить работу

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Национальный банк Киргизии рекомендовал финансовым учреждениям возобновить работу с 8 октября. При этом платежи и переводные операции должны временно осуществляться только по национальным платёжным системам.

«Национальный банк Киргизской Республики для обеспечения населения основными видами банковских услуг рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям… возобновить свою деятельность с 8 октября 2020 года», — сообщила пресс-служба.

В Нацбанке уточнили, что осуществление платежей по международным платёжным системам приостановлено до принятия соответствующего решения.

Кроме того, банкам рекомендовано установить время работы с 09:00 до 15:00 (06:00—12:00 мск).

7 октября Нацбанк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам приостановить свою деятельность из-за сложной общественно-политической ситуации в стране.

В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста после парламентских выборов. 6 октября ЦИК Киргизии объявил об отмене итогов выборов.

Подробнее о политической ситуации в Киргизии — в материале RT.

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