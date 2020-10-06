Пашинян выразил готовность к взаимным уступкам по Нагорному Карабаху
- © Сайт премьер-министра Республики Армения
«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», — заявил он.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности республики принять переговоры Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что прекращение огня в Нагорном Карабахе и нормализация отношений с Арменией возможны после полного вывода армянских сил из региона.
В Армении при этом выражали готовность начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.